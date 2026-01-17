Bungalov kenti Sakarya'da sır dolu bir ölüm yaşandı. İddiaya göre A.D.B ile Ecem Nazlı Ünlütürk isimli kadın havuza girdi. A.D.B daha sonra havuzdan çıktı. Arkadaşına seslenip yanıt alamayan A.D.B. havuza baktığında korkunç manzarayla karşılaştı. Ecem Ünlütürk'ün havuzda hareketsiz olduğunu gören A.D.B. 112'ye haber verdi.

Darp izine rastlanmadı

Hastaneye kaldırılan Ünlütürk'ün hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölüm sebebi henüz netleşmedi. Yapılan ilk incelemerlerde darp izine rastlanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.