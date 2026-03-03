Gazeteci İsmail Saymaz'ın, geçtiğimiz gün köşe yazısına taşıdığı Babatak vurgunuyla sahte vatandaşlık verilmesi konusu gündem olmuştu. Bu methodla vatandaşlık elde eden kişilerin vatandaşlıklarının iptal edilip edilmemesi gündemdeydi. Saymaz İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Saymaz'ın konuya ilişikin notu şöyle:

Usulsüz şekilde verilen vatandaşlıklar iptal ediliyor Geçen hafta bu köşede, Medet Anli liderliğindeki suç örgütünün gayrimenkulleri 153.000 dolara satıp sahte ekspertiz raporlarıyla tapuda 403.000 dolar göstererek, usulsüz bir şekilde Türk vatandaşlığı pazarladığını anlatmıştım. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre ‘Babatak’ adlı verilen bu yöntemle 451 satış işlemi gerçekleştirildi ve bu yolla 1198 yabancı Türk vatandaşı oldu. Usulsüz şekilde Türk vatandaşı yapılan yabancıların durumunu dün Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a sordum. Turan, vatandaşlıkların iptal edileceğini belirterek, şöyle dedi: “İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi’nin kesin talimatı var. Usulsüz şekilde alınan vatandaşlıkların iptaline ve geri alınmasına ilişkin süreç başlatıldı.”