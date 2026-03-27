Erzurum’da şehir hastanesini kapsayan sahte rapor iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. ÖTV muafiyetinden yararlanmak amacıyla sahte evrak düzenlendiği iddiasıyla başlatılan operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin hastanede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hareket ederek sahte engelli raporları düzenlediği ve bu yolla araç temin ettiği öne sürüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda 60 şüpheli hakkında inceleme yapılırken, 22 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyet ve savcılık aşamasında serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir kısmı tutuklama, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 13 kişi tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında sahte raporla alındığı belirlenen araçlara da şerh konulduğu öğrenildi.