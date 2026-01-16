Kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının (e-imza) kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenledikleri suçlamasıyla 29'u tutuklu 322 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen e-imza soruşturması kapsamında 3 ayrı iddianame hazırlandı.

İddianamelerde toplam 322 kişi hakkında, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından dava açıldı. Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 dosya birleştirildi. Birleştirmenin ardından bugün sanıkların yargılamalarına devam edildi. Duruşmada, sanıklardan çetenin lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık, tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları hazır bulundu.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPABİLECEĞİNE İNANMIYORDUM'

Tutuklu sanık Enver Yılmaz, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu'nun Ankara'ya geldiğinde kendisinin evinde konakladığını ifade ederek, "Son 3 ziyaretinde bana esprili bir dille, 'Belediye başkan adayı oldunuz, encümen adayı oldunuz ancak diplomanız yok, size diploma ayarlayalım' dedi. Ben de 'Hocam öyle şey olur mu, okulsuz diploma olur mu, yap da görelim' dedim. Bir ay sonra tekrar geldiğinde cep telefonumu istedi. Sistemi açıp diploma gösterdi. Ben de telefonu aldım fırlattım. Kızarak, 'Ben topluma mal olmuş bir insanım, bu işler bana zarar verir, derhal silmeni istiyorum' dedim. O da hemen sildiğini söyledi. Daha sonra baktığımda sistemden silinmişti diploma. Böyle bir şey yapabileceğine inanmıyordum" diye konuştu.

Dosyada adı geçenleri tanımadığını belirten tutuksuz sanık Abdullah B., "Mevzu bahis belgeye 3 yıl eğitim alarak sahip oldum. Yasa dışı bir faaliyette bulunmadım. Mahkemeden beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuksuz sanık Velat Çelikten ise savunmasında, "Olanları cezaevinde öğrendim. Başka bir suçtan hükümlüyüm. Dosya kapsamında sadece Abdurrahman Dursun'u tanıyorum. Kendisini normal yaşantımdan tanıyorum. Açık öğretimde 3 dersim kalmıştı, denklik yapıldığı söylendi, bağış yapmam istendi. Abdurrahman Dursun'a para gönderdim. Sonrasında da durum budur" diye konuştu.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Tutuklu sanık Abdurrahman Dursun ise "7 Ekim’den beri ifadem neyse aynısını tekrarlıyorum. Buradaki hiçbir şahsı normal hayatta görmedim, tanımıyorum. Ben böyle bir örgüt içerisinde bulunmadım. Ben sosyal medyadan paylaşım bile yapamam. Bir şey paylaşacağım zaman kızıma söylerim. Kimseden para almadım. Mağdur durumda olan benim, ancak içeride olan da benim. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum" diyerek kendisini savundu.

Diğer tutuklu sanıklar da mahkemeden tahliyelerini talep etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 29 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Nisan'a erteledi.