2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'da forma giyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin oğlu Muhammet Berkay Tekke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Berkay Tekke paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Kulüp Başkanımız olmak üzere yönetim kurulumuza, sahada birlikte ter döktüğüm tüm takım arkadaşlarıma, her zaman yanımda olan hocalarıma ve kulüp çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Bu kulüpte sadece futbol oynamadım; çok değerli anılar, dostluklar ve tecrübeler biriktirdim.

KCT 1461 Trabzon FK’ya veda ederken, herkese bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum."

22 yaşındaki forvet, 1461 Trabzon FK'da forma giydiği 21 maçta 1 gol attı.