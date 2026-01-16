Havalimanları, modern dünyanın en kritik altyapılarından biridir. Küresel bağlantıyı sağlarlar: Şehirleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlayarak ticaret, turizm ve iş dünyasını doğrudan beslerler. Ekonomik açıdan bakıldığında:Milyonlarca istihdam yaratırlar (doğrudan havaalanı personeli, güvenlik, mağazalar, oteller ve dolaylı olarak turizm sektörü).
Yerel ekonomiyi canlandırırlar; havaalanı çevresinde lojistik merkezler, oteller, ofisler ve konut alanları gelişir.
Turizmi patlatırlar – uzak destinasyonlara hızlı erişim sağlar, yabancı ziyaretçilerin harcamalarını artırır.
Acil durumlarda (tıbbi yardım, afet yardımı, kargo taşımacılığı) hayati rol oynarlar.
2026’nın en stresli havalimanları açıklandı: İşte yolcularına kabus olan o liste
Dünya çapında yolcu deneyimlerini ölçen iSelect verilerine dayanan bir araştırma, 2026 yılında gezginlerin en fazla stres yaşadığı havalimanlarını ortaya koydu.Taner Yener
Havalimanları, yolcular için doğal bir stres kaynağıdır çünkü kontrol kaybı, belirsizlik ve yüksek baskı bir araya gelir. Araştırmalara (iSelect, Priority Pass, çevresel psikoloji çalışmaları) göre başlıca nedenler şunlar:Uçağı kaçırma korkusu – En büyük stres tetikleyicisi; trafik, geç kalma, uzun kuyruklar yüzünden sürekli zaman baskısı hissedilir.
Güvenlik ve pasaport kontrolleri – Uzun kuyruklar, eşyaları çıkarmak, sıvı kuralları, personel tutumları gerginlik yaratır.
Bagaj işlemleri – Check-in karmaşası, bagaj kaybı korkusu, teslim alma beklemeleri (birçok ankette en stresli kısım).
Gecikmeler, iptaller ve aktarmalar – Hava koşulları, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle planlar bozulur; özellikle dar transfer süreleri panik yaratır.
Kapasite ve altyapı sorunları – Yoğun havalimanlarında (Newark, JFK, CDG gibi) uzun yürüyüşler, kalabalık, gürültü ve yön bulma zorluğu.
Psikolojik faktörler – Havalimanı "zaman ve mekanın bulanıklaştığı" bir limandır; günlük rutinlerden kopuş, kimlik belirsizliği, uçuş korkusu (aviophobia) ve alkol etkisiyle insanlar daha agresif veya garip davranabilir.
Çevresel yük – Gürültü, kalabalık, klima, yorgunluk ve yeni ortamlar beyinde "aşırı yüklenme" yaratır.
Dünya genelinde yolcu deneyimini değerlendiren iSelect verilerine dayanarak yapılan bir araştırma, 2026’da gezginlerin en çok stres yaşadığı havalimanları belirledi.
İşte, 2026’nın en stresli havalimanları…
Avustralyalı seyahat sigortası karşılaştırma platformu iSelect tarafından yapılan ve Aralık 2025’te (2026 verileriyle) yayımlanan güncel araştırma, dünya genelindeki 50 büyük havalimanını çeşitli kriterlere göre inceleyerek en stresli olanları belirledi.
Haber.aero’da yer alan habere göre araştırmada; uçuş gecikmeleri, iptal oranları, check-in deneyimi, güvenlik kuyrukları, pasaport kontrol bekleme süreleri, bagaj alım hızı ve havalimanına ulaşım kolaylığı gibi 7 ana faktör baz alındı.
10. Amsterdam Schipho: Hollanda’nın başkentine hizmet sunan havalimanında, personel eksikliği ve kapasite sorunları zaman kaybına neden oluyor.
9. Frankfurt Havalimanı: Yoğun aktarma trafiği ve güvenlik kontrol süreçleri ile beklemeleri uzatıyor. Havalimanı bu nedenle en stresli meydanlar listesinde ilk 10’da.
8. Londra’nın ikinci havalimanı Gatwick: Tek pistle işletme nedeniyle küçük aksaklıklar büyük gecikmelere yol açtığı için listede yer aldı ve sekizinci oldu.
7. Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda büyük terminal düzeni ve yerel ulaşım sorunları stres kaynakları olarak öne çıkıyor. Havalimanı listede yedinci.
6. Şikago’daki O’Hare Havalimanı, özellikle kış aylarında hava koşulları ve rötarlar nedeniyle yolculara stres yaşatıyor. Bu nedenle listede altıncılıkta yer aldı.
5. Paris’in merkez havalimanı Charles de Gaulle, sıralamada beşinci. TAV’ın ana şirketi ADP tarafından işletilen havalimanı terminaller arası uzun yürüyüşleri ve yoğun güvenlik kontrolü ile yolcuları zorluyor.
4. New York’un ana havalimanı, John F. Kennedy, büyük ölçekli trafik ve terminal karmaşası nedeniyle listede dördüncü oldu.
3. İngiltere’deki Manchester Havalimanı, listede üçüncü oldu. Havalimanı, yoğunluk, bagaj gecikmeleri ve güvenlik kuyrukları ile sık eleştiriliyor.
2. Listede ikinci sıradaki Lizbon’daki Humberto Delgado Havalimanı’nda, artan yolcu sayısına rağmen kapasite yetersizlikleri sorun yaratıyor.
1. Sıralamada en stresli meydan New York’taki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı oldu. Havalimanı; yüksek yolcu trafiği, sınırlı pist kapasitesi ve sık gecikmeler nedeniyle listenin en tepesinde konumlandırıldı.