2026’nın en stresli havalimanları açıklandı: İşte yolcularına kabus olan o liste

Havalimanları, yolcular için doğal bir stres kaynağıdır çünkü kontrol kaybı, belirsizlik ve yüksek baskı bir araya gelir. Araştırmalara (iSelect, Priority Pass, çevresel psikoloji çalışmaları) göre başlıca nedenler şunlar:Uçağı kaçırma korkusu – En büyük stres tetikleyicisi; trafik, geç kalma, uzun kuyruklar yüzünden sürekli zaman baskısı hissedilir.

Güvenlik ve pasaport kontrolleri – Uzun kuyruklar, eşyaları çıkarmak, sıvı kuralları, personel tutumları gerginlik yaratır.

Bagaj işlemleri – Check-in karmaşası, bagaj kaybı korkusu, teslim alma beklemeleri (birçok ankette en stresli kısım).

Gecikmeler, iptaller ve aktarmalar – Hava koşulları, teknik sorunlar veya yoğunluk nedeniyle planlar bozulur; özellikle dar transfer süreleri panik yaratır.



