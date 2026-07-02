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Kaynak: Haber Merkezi

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile hekimlerini ilgilendiren yönetmelikteki 6 aylık rapor süresi uygulamasını ve sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyeti Radyo Sputnik'te Gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.

Mehlepçi, yönetmeliğe göre aile hekiminin ebe veya hemşire 6 aydan uzun süre hasta kalırsa sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

'HASTALIĞINIZ NE OLURSA OLSUN 6 AYDA İŞE DÖNEMEZSENİZ AİLE HEKİMİNDE BİR DAHA ÇALIŞAMIYORSUNUZ'

Mehlepçi, “Kanser, beyin tümörü, beyin kanaması ya da ağır bir kaza… Hastalığınız ne olursa olsun, 6 ay içinde işe dönemiyorsanız aile hekimliğinde çalışma hakkınızı kaybediyorsunuz” sözlerini sarf etti.

'ANAYASAYA, İŞ HUKUKUNA VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI'

Mehlepçi, son olarak meme kanseri, beyin tümörü, beyin kanaması geçiren üç hekim ile kolon kanseri tedavisi gören bir hemşirenin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Bu düzenlemenin insanlık dışı olduğunu ifade eden Mehlepçi, “Anayasaya, iş hukukuna ve uluslararası sözleşmelere aykırı. Sağlık çalışanları cezalandırılıyor” dedi.