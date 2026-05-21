Büyük Anadolu Hastaneleri ile özel bir kolejin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte; çocuk sağlığı, dengeli beslenme, hijyen alışkanlıkları ve psikolojik gelişim gibi önemli başlıklar ele alındı. “Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur” sloganıyla gerçekleştirilen seminerde ebeveynlere çocuk gelişimiyle ilgili çeşitli öneriler sunuldu.

İnteraktif sunum formatında düzenlenen programda; Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Serenay Sağıroğlu Kaya, Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Akif Taşdemir ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alev Cansu Certel katılımcılara bilgiler verdi.

Seminer kapsamında çocuklarda uyku düzeni, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kişisel hijyen, ruhsal gelişim ve aile içi iletişimin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca güven duygusu, bağlanma, özgüven gelişimi, özerklik kazanımı, kendini ifade edebilme ve doğru sınırlar oluşturma gibi konularda da velilere bilgilendirme yapıldı.

Soru-cevap bölümüyle devam eden etkinlik, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

Yetkililer, çocukların sağlıklı gelişimine destek olmak amacıyla eğitim kurumlarıyla ortak projelerin ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.