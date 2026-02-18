Şırnak’ta son günlerde etkisini artıran yağış, merkeze bağlı Kayaboyun köyünde altyapıyı olumsuz etkiledi.

Dün gece saatlerinde köy yolunun bir kısmı çöktü.

ELEKTRİK HATTI ZARAR GÖRDÜ

Çökme nedeniyle yol kenarındaki elektrik direği kaydı, enerji hattında hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Dicle Elektrik İl Müdürlüğü ekipleri, hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Köy muhtarı Hakan Vural, sağanakla birlikte biriken kar sularının erimesinin zemini zayıflattığını belirtti. Çökme sonucu yamaçtan kopan taşların yolu kapattığını ifade eden Vural, yolda yarıklar oluştuğunu ve güzergâhın şu an kullanılamadığını söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce de aynı noktada benzer bir çökme yaşandığını dile getiren Vural, olayda can kaybı ya da yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Yetkililere bilgi verildiğini belirten Vural, yolda onarım çalışması yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.