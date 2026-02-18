Aydın’da etkisini sürdüren sağanak yağış, özellikle Kuşadası ve Söke ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı noktalarda altyapı zarar gördü, su baskınları yaşandı.

SÖKE’DE YOL ÇÖKTÜ

Söke ilçesine bağlı Konak Mahallesi Demet Sokak’ta asfalt yolun bir bölümü çöktü. Çökme nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Söke Asri Mezarlığı’nda da su baskınları nedeniyle hasar oluştu. Belediye ekipleri, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

KUŞADASI’NDA EVLERİ SU BASTI

Kuşadası ilçesinde ise Davutlar ve Soğucak mahallelerinde bazı evleri su bastı. Yollarda ve ağaçlık alanlarda su birikintileri oluşurken, ekipler olası risklere karşı bölgede incelemelerini sürdürüyor.