Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda final müsabakalarını takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli sporculara destek verdi.

Eray Şamdan Spor Salonu’nda madalya alan sporcularla fotoğraf çektiren Saran, dereceye giren isimlere madalyalarını takdim etti.

FENERBAHÇELİ SPORCULAR 40 MAÇIN 33’ÜNDE MADALYA KAZANDI

Şampiyonada Fenerbahçeli sporcuların önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Saran, “Gurur duyuyoruz onlarla ve burada olmak bana enerji veriyor. Onları seviyoruz. İyi ki varlar. Dünya'da bizim kadar olimpiyatlara sporcu veren spor kulübü yok. Bu da bizim büyüklüğümüz. Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyoruz. Sporcularımız iyi ki var. Onları seviyorum. Tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Boks Şampiyonası’nda kadın ve erkek kategorilerinde toplam 40 müsabakanın 33’ünde madalya kazandıklarını belirten Saran, bu başarının kulübün amatör branşlardaki istikrarının göstergesi olduğunu ifade etti.

TRANSFER SORUSUNA KISA YANIT

Basın mensuplarının futbol takımı ve transfer çalışmalarıyla ilgili sorusu üzerine Saran, “Konu bugün boks” dedi.

SADETTİN SARAN'A PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Organizasyonda ayrıca Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından Sadettin Saran’a plaket verildi.