İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifade vermişti. Saran'a kan, tırnak ve saç örneğinden test yapılmıştı. Saç kısmından alınan test ise pozitif çıkmıştı.

24 Aralık akşam saatlerinde ise Sadettin Saran jandarma ekipleri tarafından "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Sadettin Saran Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Sadettin Saran adliyeye gelmeden adliye önü TOMA ve çevik kuvvetle kapatıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, Sadettin Saran’a destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Öte yandan çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da adliye önünde toplandı.

Hakkındaki iddialara ilişkin Saran'ın ifade işlemleri tamamlandı.

İfadesi tamamlanan Saran hakkında savcılık, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Sadettin Saran, talep doğrultusunda pazartesi ve perşembe imza atacak.

Mahkeme ise Saran'ın serbest bırakılması hakkında karar verdi.

'BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Adliye çıkışında basına konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz "Başkanımızın haklılığına inanıyoruz. Doğrunun ortaya çıkması için bütün gayreti gösteriyoruz. Başkanımızın da dediği gibi biz bu sene şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sadettin Saran, Çağlayan Adliyesi'nden ayrılarak Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasına geçti. Sarılacivertli taraftarlar da stat etrafında toplanarak Saran'a destek tezahüratları yaptı.

Sadettin Saran, kulüp binasında kendisini karşılayan kalabalığın ardından gözyaşlarını tutamadı.