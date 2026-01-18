Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken herkesin gözü N'Golo Kante transferine çevrildi.

TRANSFERİN UZAMASI ENDİŞELERE NEDEN OLDU

Gündeme gelmesiyle birlikte büyük heyecan yaratan Fransız yıldız için Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları 'Geliyor' yorumunu yaptıktan sonra görüşmelerin uzaması endişelere neden oldu.

SADETTİN SARAN NET TAVIR ORTAYA KOYDU

Fenerbahçe taraftarlarının heyecanla beklediği transferde Başkan Sadettin Saran'ın net bir tavır ortaya koyarak devreye girdiği iddia edildi.

SARAN: 'KANTE'Yİ ALIN GELİN'

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, N'Golo Kante transferi için sorumlu yöneticilere talimat vererek 'Transferi bir an önce bitirin gelin' dediği aktarıldı.

DUBAİ'DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Önceki gün Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ile Sportif Direktör Devin Özek N'Golo Kante transferine son noktayı koymak için Dubai'ye gitmişti. Henüz bu ikilinin Türkiye'ye dönmediği ve transferi sonuçlandırmak için yoğun bir şekilde temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

AL-ITTIHAD İLE İKNA TURLARI

Fenerbahçe yönetiminin N'Golo Kante ile sözleşme şartlarında anlaşma sağlasa da Suudi Arabistan kulübü Al-Ittihad'ı ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.