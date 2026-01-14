Fenerbahçe'den Kante transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

FENERBAHÇE CAMİASINA MÜJDEYİ VERDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeniçarşıspor maçında taraftarlarla fotoğraf çekildiği sırada Zpor tarafından paylaşılan görüntülerde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe camiasına müjdeyi verdi.

ERTAN TORUNOĞULLARI KANTE TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Kante transferini bitirmek için dün Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte yurt dışına çıkan ve Türkiye'ye döner dönmez Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği kupa maçına yetişerek tribünde yerini alan Torunoğulları, 'Kante geliyor mu?' sorusunu 'Geliyor, geliyor...' diye yanıtladı.