Fenerbahçe'den Kante transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.
FENERBAHÇE CAMİASINA MÜJDEYİ VERDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beyoğlu Yeniçarşıspor maçında taraftarlarla fotoğraf çekildiği sırada Zpor tarafından paylaşılan görüntülerde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Fenerbahçe camiasına müjdeyi verdi.
🚨 ZPOR ÖZEL | Ertan Torunoğulları: Kante geliyor.@efegulmezz pic.twitter.com/3U7YqQnr8X— ZPOR (@gzt_spor) January 14, 2026
ERTAN TORUNOĞULLARI KANTE TRANSFERİNİ AÇIKLADI
Kante transferini bitirmek için dün Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte yurt dışına çıkan ve Türkiye'ye döner dönmez Fenerbahçe'nin 1-0 galip geldiği kupa maçına yetişerek tribünde yerini alan Torunoğulları, 'Kante geliyor mu?' sorusunu 'Geliyor, geliyor...' diye yanıtladı.