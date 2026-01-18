Ev almak düşen alım gücüyle birlikte hayal olurken bankaların konut kredisi faiz oranları da belli oldu. İşte bankaların 500 bin liraya 10 yıllık faiz oranı...
500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira
Konut kredisinde faiz oranları ne oldu? 10 yıllık konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...Barış Önal
AKBANK
ANA PARA: 500 bin lira
FAİZ: 2.65
TAKSİT: 13 bin 850 lira
TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 701 lira
GARANTİ BANKASI
ANA PARA: 500 bin lira
FAİZ: 2.69
TAKSİT: 14 bin 30 lira
TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 722 lira
TÜRKİYE İŞ BANKASI
ANA PARA: 500 bin lira
FAİZ: 2.69
TAKSİT: 14 bin 30 lira
TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 721 lira
VAKIF KATILIM
ANA PARA: 500 bin lira
FAİZ: 2.64
TAKSİT: 13 bin 805 lira
TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 676 lira
