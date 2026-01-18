Yeniçağ Gazetesi
Konut kredisinde faiz oranları ne oldu? 10 yıllık konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?

500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira

Konut kredisinde faiz oranları ne oldu? 10 yıllık konut kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Barış Önal
500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira - Resim: 1

Ev almak düşen alım gücüyle birlikte hayal olurken bankaların konut kredisi faiz oranları da belli oldu. İşte bankaların 500 bin liraya 10 yıllık faiz oranı...

500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira - Resim: 2

AKBANK

ANA PARA: 500 bin lira

FAİZ: 2.65

TAKSİT: 13 bin 850 lira

TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 701 lira

500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira - Resim: 3

GARANTİ BANKASI

ANA PARA: 500 bin lira

FAİZ: 2.69

TAKSİT: 14 bin 30 lira

TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 722 lira

500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

ANA PARA: 500 bin lira

FAİZ: 2.69

TAKSİT: 14 bin 30 lira

TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 721 lira

500 bin liranın 10 yıllık geri ödemesi 1 milyon 700 bin lira - Resim: 5

VAKIF KATILIM

ANA PARA: 500 bin lira

FAİZ: 2.64

TAKSİT: 13 bin 805 lira

TOPLAM ÖDEME: 1 milyon 676 lira

Kaynak: Haber Merkezi
