Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

Sadettin Saran'ın tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci ile özel mesajları ortaya çıktı. Özel mesajlar magazin gündemine bomba gibi düşerken konuya dair bir yorumda ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi.

Daha önce uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve test sonucu da temiz çıkan İrem Derici dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

‘YİYİN BİRBİRİNİZİ’

Ünlü isim çıkan mesajlara tepki göstererek; “Öyle bi’ çıldırdık ki ben dünyanın en saftirik insanı kaldım. Yiyin birbirinizi. Bana da kimse dokunmasın. Ama ıyk, yeter be, bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından? Ay çocuklar kendinize çok iyi bakın, doğa olsun muhattabınız. Domates, biber falan ekelim, başka türlü akli dengemizi sabit tutamayacağız.”