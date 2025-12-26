Milyonlarca vatandaş derin yoksullukla mücadele ediyor. TÜRK-İŞ’in kasım ayı verilerine göre açlık sınırı 29 bin 828 lira olurken yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete 2026 yılında yapılacak zam ise açlık sınırının altında kalarak 28 bin 75 lira oldu.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarında son 1 yılda düşüş görülse de milyonlarca vatandaş kirasını, faturalarını ödemekte ve gıda alışverişi yapmakta zorlanıyor.

BU SÖZLER TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İŞ ADAMLARINDAN BİRİNDEN GELDİ

Aralarında Pegasus Havayolları’nın da olduğu çok sayıda şirketi bünyesinde barındıran Esas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü

Fast Company Türkiye'nin İstanbul’da düzenlediği “CEO Council” etkinliğinde konuşan Sabancı ‘geçinemediğini’ ifade etti.

Sabancı, "Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum" dedi.

Sabancı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal faiz ne olacak, enflasyon ne olacak, büyüme ne olacak diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili 'Ziyaret amacınız nedir?' dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu."

JAPONYA’DA SUŞİ TAVSİYESİ

"Türk’ü beğenmiyorum demiyorum ama mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde kebapçıya gitmesini değil; mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde suşi yemelisin, o ortamın şartlarını ne gerektiriyorsa bunu yapan gerekiyor. Bunun için de sıkça buradan çıkmak gerekiyor. Buradan çıkınca anlıyorsun."

ŞİRKETİ 9 MİLYAR DOLARLIK VARLIK YÖNETİYOR

Geçinemediği ifade eden iş adamı Ali Sabancı, şirketinin 9 milyar dolarlık varlık yönettiğini söyledi. Sabancı, "120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular” dedi.

Ali Sabancı, 950 milyon dolar servetiyle Forbes Türkiye'nin 2025'te yayınladığı en zengin Türkler listesinde 34. sırada yer alıyor.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Ali Sabancı, Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcisidir. 1969 yılında Adana'da doğan Sabancı, eğitim hayatını ABD'de sürdürmüş, Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında lisansını tamamladıktan sonra Columbia Business School'da uluslararası finans alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine Morgan Stanley & Co. Inc.'de finansal analist olarak başlayan Ali Sabancı, Türkiye'ye döndükten sonra aile şirketi Akbank ve Sabancı Holding'de önemli görevlerde bulundu. 2004 yılında aile şirketinden ayrılarak, babası ve ablasıyla birlikte Esas Holding'i kurdu. Günümüzde Esas Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor.