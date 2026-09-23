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Kaynak: ANKA

Rusya’nın aradığı suç örgütü bağlantılı şüpheli Marmaris’te yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, Rusya makamlarınca "Thieves in Law" suç örgütü üyesi ve Janiyev suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen E.A'nın Marmaris'te bulunduğu tespit edildi.

Hakkında G-26 tahdit kodu (ülkeye girişi yasaklanan şahıs) bulunan Azerbaycan uyruklu E.A, ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin işlemlerine başlandığı bildirildi.