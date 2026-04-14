Rusya’nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Su-57 programı, üretim tesisinde çıkan yangın nedeniyle ciddi bir darbe aldı. Olayın, zaten sınırlı kapasiteyle sürdürülen üretim sürecini daha da zorlaştıracağı değerlendiriliyor.

Yangın, 11 Nisan akşamı Komsomolsk-na-Amure bölgesinde bulunan Gagarin Uçak Fabrikası’nda meydana geldi. Sukhoi üretiminin merkezlerinden biri olan tesiste çıkan yangının ardından bazı üretim alanlarının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

KRİTİK ÜRETİM BİRİMİ ZARAR GÖRDÜ

İlk bilgilere göre yangın, uçak üretiminde hayati öneme sahip kompozit parçaların üretildiği bölümde etkili oldu. Bu parçalar, savaş uçaklarının hafiflik, dayanıklılık ve radar görünmezliği gibi temel özelliklerini sağlıyor.

Uzmanlar, bu alandaki üretimin aksamasının Su-57 ve Su-35 gibi platformların montaj süreçlerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

ÜRETİM ZATEN SINIRLIYDI

Yangın öncesinde de Su-57 programında üretim kapasitesi oldukça düşük seviyelerdeydi. 2025 yılı verilerine göre toplamda sadece birkaç adet teslimat yapılabildiği belirtiliyor.

Bu durum, yeni hasarın üretim takvimini daha da geciktirebileceği yorumlarına neden oldu.

PROGRAMIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Rusya envanterinde sınırlı sayıda bulunan Su-57 uçaklarının kullanımının da pilot yetersizliği nedeniyle kısıtlı olduğu ifade ediliyor. Yangının boyutuna bağlı olarak üretim sürecinin yeniden yapılandırılması gerekebileceği değerlendiriliyor.