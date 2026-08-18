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Kaynak: AA

Rusya'nın Moskova bölgesindeki e-ticaret platformu Wildberries tarafından yapılan açıklamada, Moskova bölgesine yönelik saldırı sırasında İHA parçalarının lojistik tesisinin duvarına isabet ettiği ifade edildi.

Tesiste oluşan hasarın kısa sürede giderildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanların önceden tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, tesisteki ürünlerin saldırıdan zarar görmediği söylendi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da bölgeye yönelik geniş çaplı İHA saldırısı gerçekleştirdiğini, hava savunma sistemleriyle 150'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine İHA saldırıları yapıyor.





