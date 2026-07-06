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Kaynak: İHA

Kliçko, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın başkente gece saatlerinde düzenlediği saldırının ardından mevcut durumla ilgili bilgi verdi.

Saldırı sonucu 11 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını belirten Kliçko, "Kentin 4 semtinde hasar ve yıkım meydana geldi." ifadesini kullandı.

Kliçko, arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü, saldırıda en çok Podil semtinin hasar gördüğünü kaydetti.

Kliçko, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, yerel saatle 02.45'ten itibaren başkentin hava saldırısı altında olduğunu duyurmuştu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını bildirmişti.