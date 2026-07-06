Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı

Olay, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.