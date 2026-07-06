Yeniçağ Gazetesi
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Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı

Osmaniye'de bir düğün eğlencesi, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle kana bulandı. Tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA
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Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı - Resim: 1

Osmaniye’de düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan silahlı kavgada tüfekle vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı - Resim: 2

Olay, Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı - Resim: 3

Kavganın düğün salonunun dışına taşmasının ardından tüfekle ateş açılması sonucu 22 yaşındaki Hüseyin Gönül’e birlikte toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı - Resim: 4

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Hüseyin Gönül, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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Düğün çıkışı kanlı hesaplaşma cinayetle sonuçlandı: Halay yerini silah seslerine bıraktı - Resim: 5

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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