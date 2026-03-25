Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, gündeme dair konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'la ilgili durum hakkında konuşan Zaharova, ABD'nin İran'a saldırıları örtbas etmek için nükleer programıyla ilgili müzakereleri kullandığını belirtti.

'DİPLOMASİ AÇIKÇA İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR'

Zaharova, "Müzakerelerin savaş hazırlıklarını örtbas etmek için kullanılması, diplomasinin açıkça itibarsızlaştırılmasıdır. Durumun planlandığı gibi gelişmediği ortada. Müzakere etme yönündeki çağrılar, güçlerin yeniden gruplandırılması ve askeri planların düzeltilmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla yapılıyor olabilir” dedi.

'NÜKLEER FELAKETE YOL AÇABİLİR'

Rusya'nın İran'a yönelik yaklaşımında değişiklik olmadığını ifade eden Zaharova, müzakerelerin, ABD ile İsrail'in Orta Doğu'yu ve tüm dünyayı sürüklediği vahim krizden çıkmanın tek makul yolu olduğunu belirtti.

“Bu kriz, nükleer felakete yol açabilir” diten Zaharova, “Rusya, şiddetin sonlandırılmasından, uzun vadeli, sürdürülebilir çözüm amacıyla diyaloğun başlatılmasından yana. Bu konuda destek sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'İRAN KENDİ KARARINI VERME HAKKINA SAHİP'

Zaharova, İran'ın nükleer stoklarının akıbetine dair ise ne Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile anlaşmanın buna herhangi bir sınır koymadığını, İran'ın bu konuda kendisinin karar verme hakkına sahip olduğuna dikkat çekti.