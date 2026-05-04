Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasının hemen ardından, ilçedeki lüks bir restoranda gerçekleştirilen toplantı dikkatleri üzerine çekti. Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP siyasetinin önemli isimleri aynı masada bir araya geldi.

8 KİŞİLİK KRİTİK MASA

Akşam saatlerinde düzenlenen ve toplam 8 kişinin katıldığı belirtilen buluşmada; eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, eşi ve CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile gazeteci Barış Yarkadaş’ın da yer aldığı ifade edildi. Toplantı, hem gerçekleştiği yer hem de operasyon sonrası tercih edilen zamanlaması nedeniyle büyük merak uyandırdı.

İLGEZDİ VE ADIGÜZEL ARASINDAKİ "HUSUMET" İDDİASI

Battal İlgezdi’nin, 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi sonrası partisine tepki gösterdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu’na olan yakınlığı biliniyor. Ancak süreci daha karmaşık hale getiren detay, Onursal Adıgüzel’den şikayetçi olan isimlerden birinin Battal İlgezdi’nin yeğeni Özkan Kınalı olması oldu. Kınalı, ruhsat işlemleri için kendisinden bağış adı altında para talep edildiğini öne sürdü.

Onursal Adıgüzel’in Savunması Soruşturma kapsamında ifade veren ve suçlamaları reddeden Onursal Adıgüzel, ifadesinde şunları kaydetmişti: “Özkan Kınalı, önceki Belediye Başkanı olan Battal İlgezdi’nin yeğenidir. Ataşehir’de bir inşaat yaptığını şimdi öğrendim. Dayısının yerine benim gelmemden dolayı bana husumet güdüyor olabilir. Kendisinden kesinlikle bir talebim olmamıştır.”

Bu açıklamaların gölgesinde gerçekleşen yemek, Ataşehir’deki siyasi dengelerin ve soruşturmanın geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair soru işaretlerini artırdı.