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Kaynak: AA

Rusya'nın Moskova ile St. Petersburg'daki bazı istasyonlarda benzin ve dizel satışına getirilen 20 litrelik sınır sürüyor. Sürücülerin akaryakıt almak için zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi.

Rus yetkililer, panik alımlarının talebi suni biçimde artırdığına parmak basarak, ülkede benzinin ortalama fiyatı haftalık bazda yüzde 3 arttı.

Sibirya'nın doğusuna kadar uzanan yaklaşık 20 bölgede akaryakıt alımına yönelik sınırlamalar da devam ediyor. Bazı bölgesel yönetimler ise akaryakıt tedarikindeki durumun normalleşmeye başladığını aktarıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, dün yaptığı açıklamada, ülkede yeterli miktarda akaryakıt bulunduğunu ifade etti.