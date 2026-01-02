Rize’de dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Rize merkezde 13, Ardeşen ilçesinde 16, Çamlıhemşin ilçesinde 20, Çayeli ilçesinde 51, Derepazarı ilçesinde 10, Fındıklı ilçesinde 10, Güneysu ilçesinde 9, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 15 ve Pazar ilçesinde 25 olmak üzere toplam 206 köy yolu yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel Dairesi’ne bağlı 55 iş makinesi ve 122 personelden oluşan ekipler, kapalı olan köy yollarında temizleme çalışması başlattı.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Palovit Yaylasında kar kalınlığı 1 metre 58 cm’ye ulaştı.

Kar kalınlığı İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası’nda 1 metre olarak ölçülürken, yine İkizdere ilçesine bağlı Cimil Yaylası’nda ise 89 santimetre, Sivrikaya Yaylası’nda ise 57 santimetre olarak ölçüldü.