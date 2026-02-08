Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Açık Güreş Turnuvası’nda Rıza Kayaalp, 610 günlük araya rağmen rakiplerine nefes aldırmadı.

RIZA KAYAALP YALNIZCA 1 PUAN VEREREK ALTIN MADALYA KAZANDI

Ranking serisinin 2026’daki ilk ayağında Türkiye’yi temsil eden Rıza Kayaalp, eleme turunda ABD’li Aden Ikaika Hammar Attao’yu, çeyrek finalde Gürcü Rati Talikishvili’yi 9-0 teknik üstünlükle geçti.

Yarı finalde Kazak Olzhas Syrlybay’ı 4-0 mağlup eden tecrübeli sporcu, finalde ABD’li Cohlton Michael Schultz ile karşılaştı.

Altın madalya mücadelesinde rakibini 7-1’lik skorla yenen Rıza, 4 maçta yalnızca 1 puan vererek kürsüde zirvenin sahibi oldu.

CAS KARARI SONRASI GERİ DÖNÜŞ

Rıza Kayaalp, 1 Temmuz 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl men cezası almış, kulak çınlaması nedeniyle kullandığını belirttiği “Vastarel” ilacı sonrası dosyayı Spor Tahkim Mahkemesi’ne taşımıştı. CAS’ın itirazı kabul etmesiyle milli güreşçinin 1 Ocak 2026’dan itibaren mindere dönmesinin önü açılmıştı.

TARİHİ REKOR KAPIDA

Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonluğu sayısında Rus efsane Aleksandr Karelin ile zirveyi paylaşıyor. Nisan ayında düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanması halinde bu ünvanın tek sahibi olacak.

Türkiye ise turnuvayı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı. Rıza’nın yanı sıra Yüksel Sarıçiçek ve Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Nesrin Baş gümüş, Ömer Halis Recep bronz madalya kazandı.

610 gün süren sessizlik, Zagreb’de altınla bozuldu. Minder, sahibini unutmadığını bir kez daha gösterdi.