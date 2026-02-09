Portekiz’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, muhalefetteki Sosyalist Parti’nin (PS) adayı Antonio Jose Seguro oyların yüzde 66,2’sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Ulusal Seçim Komitesi tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre aşırı sağcı Chega Partisi lideri Andre Ventura ise yüzde 33,8 oy aldı. Böylece 63 yaşındaki Seguro, 1974’teki Karanfil Devrimi sonrası Portekiz’in demokrasi dönemindeki 8. cumhurbaşkanı unvanını kazandı.

11 milyondan fazla seçmen sandık başına gitti

On bir milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimde katılım oranının yaklaşık yüzde 51 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Seçimler, iki dönem görev yapan Marcelo Rebelo de Sousa’nın yeniden aday olamaması nedeniyle yapıldı.

Başbakan Luis Montenegro, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada Seguro’nun zaferini kabul ederek azınlık hükümetinin görevine devam edeceğini ve ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

'Sadece geleceğe bakıyorum'

Seçimi kazanan Seguro ise yaptığı ilk açıklamada, Portekiz halkına teşekkür ederek “Amacım ülkeye hizmet etmek. Sadece geleceğe bakıyorum” ifadelerini kullandı. Ventura da sonuçları kabul ettiğini belirterek yeni cumhurbaşkanına başarı dileklerini iletti.

Ülkede sosyal eşitsizlik, konut krizi ve işçi haklarına ilişkin tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde yapılan seçim, demokrasi tarihinde ikinci kez ikinci tura kalmıştı. İlk turda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oy almıştı.