Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da akşam saatlerinde art arda iki şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamalardan kısa süre önce kentte yaşayanlara cep telefonları üzerinden “düşmanca bir tehdit algılandığı” yönünde uyarı mesajı gönderildiği bildirildi.

Gelişmeler, bölgede son dönemde artan gerilimle birlikte değerlendirilirken, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılara karşılık olarak Arap ülkelerini de hedef aldığı iddiaları dikkat çekiyor.

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı gün içinde yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin 5 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. Bu İHA’lardan birinin Riyad’da, ikisinin ülkenin doğusunda düşürüldüğü belirtildi.

Ayrıca başkentte büyükelçiliklerin bulunduğu bölgeye yaklaşan 2 İHA’nın da engellendiği aktarıldı.