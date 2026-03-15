NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Ay Yapım imzası taşıyan dizi, 12 Ekim 2025’te izleyiciyle buluşmuştu. Yayına başladığı ilk haftalardan itibaren dikkat çeken yapım, kısa sürede kendine sadık bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Kanal ve yapım ekibinin aldığı kararla dizinin ekran yolculuğu 22. bölümde sona erdi. Final kararı, özellikle diziyi düzenli takip eden seyirciler arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

SAHTEKARLAR NEDEN FİNAL YAPTI?

Dizi son haftalarda düşen reyting oranlarıyla gündeme geliyordu. Beklenen izlenme seviyelerine ulaşamayan yapım için kanal yönetimi final kararı aldı ve proje 22. bölümde tamamlandı.

Final bölümünün ardından başrol oyuncusu Burak Deniz, dizinin final sahnesini sosyal medya hesabında “the end” notuyla paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, birçok izleyici de sosyal medyada hem kanala hem de yapım ekibine tepki gösterdi.