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Kaynak: Haber Merkezi

Ressam Yüksel Akman'ın siyah beyaz çizimleriyle oluşan kişisel resim sergisi 17 Ağustos tarihinde İstanbul Çemberlitaş'ta yer alan Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor.

4 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve milli mücadele kahramanlarının çizilmiş portreleriyle kısa biyografilerini okuyup tanıma fırsatı bulacaksınız.

Bu sergiye ressam Yüksel Akman'ın 200 adede yakın çizimden oluşan Siyah-Beyaz Nostaljik Resim Sergisi de eşlik edecek.

Bu sergi çalışmasında 1850’li yıllardan 1980’li yıllara kadar olan "İstanbul-Klasik Otomobiller-Sinema Sanatçıları ve Çizgi Roman Kahramanları" yer alacak.

Sergi haftaiçi her gün saat 10.00-17.00 arasında ziyarete açık olacak.