CEZAEVLERİNDE REKOR DOLULUK: 305 BİN KİŞİLİK YERE 421 BİN İNSAN SIĞDIRILIYOR

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden edindiği güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Şahin, Türkiye'deki ceza infaz kurumlarının resmi kapasitesinin çok üzerinde bir yükle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

116 BİN KİŞİLİK KAPASİTE AŞIMI

Şahin’in paylaştığı verilere göre; Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 305 bin 86 iken, şu an cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 421 bin 207’ye ulaşmış durumda. Bu tablo, cezaevlerinin resmi kapasitesinin tam 116 bin 121 kişi üzerinde bir nüfus barındırdığını gösteriyor.

"REFORM ŞATAFATI, KAPASİTE FERYADI"

İktidarın yargı reformu stratejilerini eleştiren Şahin, "Kâğıt üzerinde reform şatafatı, cezaevlerinde ise kapasite feryadı vardır. Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı 2025 verilerinden bu yana sayı 19 bin kişi daha arttı. Buna 'reform' diyebilecek bir mantık henüz icat edilmemiştir; bunun adı en yalın hâliyle krizdir" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLULUK FİİLİ CEZALANDIRMAYA DÖNÜŞTÜ"

Hukuk devletinde tutukluluğun bir istisna olması gerektiğini hatırlatan İdris Şahin, yargılamaların uzun sürmesinin tutukluluğu bir cezalandırma yöntemine dönüştürdüğünü savundu. Şahin, "İnsanlar hakkında kesin hüküm verilmeden yıllarca özgürlüklerinden mahrum bırakılıyorsa, burada doğrudan bir hukuk devleti sorunu vardır" dedi.

"BETON DEĞİL, HUKUKA SADAKAT LAZIM"

Adalet krizinin yeni binalar inşa ederek çözülemeyeceğini vurgulayan DEVA Partili vekil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin ihtiyacı olan daha fazla beton değil, daha fazla hukuka sadakattir. Kapasiteyi aşan sadece binalar değil; geciken yargılamalar, ölçüsüz tutuklama kararları ve vatandaşın hayatında karşılık bulmayan boş vaatlerdir. 305 bin kişilik yere 421 bin insanı sığdırmaya çalışırken sadece koğuşları değil, hukuk devletini de sıkıştırıyorsunuz.”