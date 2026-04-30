ABD'li teknoloji devleri paraya para demedi: Kârlarını tek tek açıkladılar

Alphabet, 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 109,9 milyar dolara çıktı. Şirket, 2025'in ilk çeyreğinde 90,2 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın ilk çeyreğinde 34,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın geçen yılın ocak-mart döneminde 2,81 dolar olan hisse başına karı da bu senenin aynı döneminde 5,11 dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri ve karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada, üç aylık temettü ödemelerinde yüzde 5 artışa gidileceği duyuruldu.