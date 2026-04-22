İstanbul’da deniz ulaşımını etkileyecek önemli bir düzenleme duyuruldu. Şehir Hatları, 23 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı’nın geçici olarak deniz trafiğine kapatılacağını açıkladı.

GEREKÇE: GÜVENLİK

Cgtnturk'ün haberine göre Yapılan bilgilendirmeye göre, yarışlar süresince boğaz hattında güvenlik gerekçesiyle gemi geçişlerine izin verilmeyecek. Bu kapsamda, Şehir Hatları’na bağlı bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, iptal edilen hat ve seferlere ilişkin detaylı bilgilere kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini belirtti. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif ulaşım planlaması yapmaları istendi.

Söz konusu yarış organizasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.