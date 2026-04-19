İstanbul’da sis alarmı: Boğaz trafiği durduruldu

Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul’da etkili olan yoğun sis, Boğaz trafiğini durdurdu. Görüş mesafesi metreler seviyesine inerken, Üsküdar’da sürücüler zor anlar yaşadı. Deniz ulaşımı aksamazken uluslararası geçişler geçici olarak kapatıldı.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Özellikle Boğaz hattı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Sisin etkisiyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ KRİTİK SEVİYEDE

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentin yüksek kesimlerinin yanı sıra Boğaz boyunca da yoğun şekilde hissedildi.

Üsküdar’da görüş mesafesinin ciddi oranda azalması sürücülere zor anlar yaşattı. Bosna Bulvarı’nda ilerleyen araçlar, güvenliği sağlamak amacıyla dörtlü ikaz lambalarını yakarak seyretti.

KÖPRÜ VE BOĞAZ SİS ALTINDA KALDI

Yoğun sis tabakası İstanbul Boğazı’nı tamamen kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta gözden kayboldu.

Ortaya çıkan manzara özellikle Çamlıca Tepesi’nden kaydedilen görüntülerle dikkat çekti. Sis bulutlarının oluşturduğu görüntü, kartpostallık kareler ortaya çıkardı.

DENİZ TRAFİĞİNE GEÇİCİ ENGEL

Şehir içi deniz ulaşımında herhangi bir sefer iptali yaşanmazken, uluslararası gemi trafiği sis nedeniyle durduruldu.

Kıyı Emniyeti yetkilileri, kısıtlı görüş nedeniyle Boğaz hattının geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte trafiğin yeniden açılmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA / İHA
