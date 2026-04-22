Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor.

Rams Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Oğuzhan Akarsu yönetiyor.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11’LER

Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, Lang, Ahmed, Icardi.

Gençlerbirliği: Erhan, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Diabate, Samed, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

GALATASARAY 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM

1' Oğuzhan Akarsu'nun ilk düdüğüyle Galatasaray-Gençlerbirliği maçı başladı.

İLK ŞUT GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN GELDİ

2' Samed'in orta saha yakınlarından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine havalandırdığı topa Goutas kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.

KONTROLLÜ OYUN HAKİM

25' İki takım da kontrollü bir oyun tercih ediyor. Düşük tempoda geçen maçta Galatasaray topa sahip olarak rakip sahada pozisyon ararken Gençlerbirliği hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışıyor.

ICARDI FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

30' Sağ kanattan Sane'nin yaptığı ortayı Gençlerbirliği savunması uzaklaştıramadı. Ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Icardi bomboş pozisyonda istediği gibi vuramadı.