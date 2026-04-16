Premier Lig'in dev takımı Manchester City, Portekizli yıldızı Bernardo Silva'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Açıklamada Silva'nın sezon sonuna kadar takımın hedefleri doğrultusunda mücadele edeceği vurgulandı.

Portekizli oyuncu durumla alakalı olarak "9 yıl önce buraya geldiğimde, hayatta başarılı olmak, büyük şeyler başarmak isteyen küçük bir çocuğun hayalini takip ediyordum. Bu şehir ve bu kulüp bana bundan çok daha fazlasını, umduğumdan çok daha fazlasını verdi. Birlikte kazandığımız ve başardığımız şeyler, kalbimde sonsuza dek saklayacağım bir miras. Birkaç ay içinde, sadece bir futbol kulübü olarak çok şey kazandığımız değil, aynı zamanda evliliğimi ve ailemi kurduğum şehre veda etme zamanı geldi. Taraftarlara, yıllar boyunca koşulsuz desteğiniz asla unutmayacağım bir şey. Bir oyuncu olarak ana hedefim, sizlerin gurur duymanız ve sahada iyi temsil edilmeniz için her zaman tutkuyla oynamaktı. Umarım bunu her maçta hissetmişsinizdir. Bir City oyuncusu olarak geldim, sizden biri olarak, ömür boyu bir City taraftarı olarak ayrılıyorum. Bu genç takımı desteklemeye devam edin, eminim ki gelecekte size birçok yeni ve harika anı yaşatacaklar. Kulübe, Pep'e, personele ve bu 9 yıl boyunca birlikte olduğum tüm takım arkadaşlarıma, tüm anılar için ve bu yolculuğun bir parçası olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Her gün antrenman sahasında yarattığımız atmosfer, kendimi evimde ve büyük bir ailenin parçası gibi hissetmemi sağladı. Bu son haftaların tadını birlikte çıkaralım ve bu sezonun bize hala neler getireceği için mücadele edelim. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.