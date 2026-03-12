Reklam dünyasının duayen isimlerinden Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti. Hukukçu ve akademisyen Ord. Prof.Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun torunu olan Velidedeoğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Türk-Amerikalı reklamcı, yaratıcı sanatçı, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu Türkiye’de özellikle 1970’ler ile 1990’lar arasında imza attığı ikonik reklam çalışmaları, jingle’ları ve reklamcılık sektöründeki öncü rolüyle biliniyordu.

1953 senesinde ABD’nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor kentinde doğan Velidedeoğlu, küçük yaşlarda Türkiye’ye döndü.

Ailenin önemli isimlerinden olan dedesi Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun entelektüel kimliğinin de onun gelişiminde etkili oldu.

Velidedeoğlu, kariyerine İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında başladı. 1973 senesinde Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile beraber Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nı kurdu. Ajans, kısa sürede Türkiye’nin en etkili ve yaratıcı reklam ajanslarından biri oldu.

Velidedeoğlu, kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerini çekti, jingle ve besteler düzenledi. Sloganları ve melodileri uzun seneler hafızalarda yer eden reklam çalışmalarıyla tanınan Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik ve beste alanındaki yaratıcı yönüyle de dikkat çekti.

1998 senesinde DFH Network adlı televizyon şirketini kuran Velidedeoğlu, bu platform aracılığıyla ABD ve Kanada’da en çok izlenen Türk televizyon kanallarını yayınlayan sistemlerden birini oluşturdu.

Film yapımcılığı alanında da çalışmaları bulunan Velidedeoğlu’nun, IMDb kayıtlarına göre “The Ottoman Lieutenant” (2017), “Harvard Man” (2001) ve “Black & White” (1999) gibi filmlerin de yapımcılığını üstlendi.