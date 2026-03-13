ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta bir KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının düştüğünü duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada kazanın, İran’a karşı yürütülen “Operation Epic Fury” operasyonu kapsamında görev yapan iki tanker uçağın karıştığı bir olay sonrası meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, kazanın “dost hava sahasında” yaşandığını ve olayda iki uçağın etkilendiğini ifade etti. Uçaklardan birinin Irak’ın batısında düştüğü, diğer tanker uçağın ise güvenli şekilde iniş yaptığı bildirildi.

CENTCOM açıklamasında, kazanın düşman ateşi ya da dost ateşi sonucu gerçekleşmediğini vurguladı.

Olayın ardından bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, kazaya ilişkin detayların soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Erbil’de çok şiddetli patlamalar

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında çok şiddetli 2 patlama sesi duyuldu.