Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarında faaliyet gösteren üç büyük şirket hakkında, piyasa rekabetini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre; Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ'nin, yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale edip etmedikleri ve internet üzerinden yapılan satışlara kısıtlama getirip getirmedikleri incelenecek.

Söz konusu firmaların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla yürütülen ön araştırma tamamlandı. Elde edilen veri ve bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, bu kapsamda soruşturma sürecini başlatma kararı aldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada sektöre yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmalarda yeniden satıcıların internet ve pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatına müdahaleler incelendi. Kozmetik sektörü firmalarının rekabet hukukuna aykırı eylemleri açılan soruşturmalar kapsamında tespit edildi ve bu teşebbüslere idari para cezaları uygulandı. Kozmetik sektöründe uygulanan dikey ihlallere yönelik incelemeler devam ediyor."

Rekabet Kurulu’nun kozmetik sektöründeki dikey kısıtlamalara ve fiyat müdahalelerine yönelik denetimlerini sıkılaştırarak sürdüreceği bildirildi.