ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’de şirket kurdu. İfade Özgürlüğü Derneği’nin aktardığı bilgilere göre, “Reddit İstanbul Online Platform Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla kurulan şirketin sermayesi 50 bin lira olarak belirlendi.

Kurucu şirket olarak Reddit, Inc. yer alırken, tüzel kişi müdür sıfatıyla yine Reddit, Inc. seçildi. Şirket adına hareket etmek üzere Reddit’in hukuk şefi Benjamin Seong Lee yetkilendirildi.

Faaliyet alanı reklam ve pazarlama

Yeni kurulan şirketin ana faaliyet alanı internet ve çevrimiçi reklamcılık olarak kaydedildi. Buna göre şirket, reklam, satış ve pazarlama hizmetleri sunacak ya da bu faaliyetlere katılım sağlayacak. Gerekli görülmesi halinde Reddit’in çevrimiçi platformu ve mobil uygulamasına ilişkin geliştirme çalışmalarına da destek verecek.

Şirket ayrıca Reddit ve bağlı kuruluşlarının küresel operasyonlarına stratejik, teknik, finansal ve idari alanlarda profesyonel destek sunabilecek.

Reddit nedir?

Reddit, 2005 yılında kurulan ABD merkezli bir sosyal medya ve tartışma platformudur. San Francisco merkezli Reddit, Inc. tarafından işletiliyor ve aylık yüz milyonları bulan kullanıcı sayısıyla dikkat çekiyor.



Platform, kullanıcıların metin, bağlantı, fotoğraf ve video içeriklerini paylaşabildiği bir yapıya sahip. Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler, diğer kullanıcılar tarafından “upvote” (yukarı oy) veya “downvote” (aşağı oy) şeklinde oylanabiliyor ve bu oylamalar sonucunda içerikler sıralanıyor.