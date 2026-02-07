OLAYLAR

457 - I. Leo, Doğu Roma İmparatoru oldu.

1550 - III. Julius, Papa oldu.

1727 - İbrahim Müteferrika, Osmanlı'da basılmak üzere ilk kitap baskı kalıpları hazırlattı.

1840 - Hacı Karandıqo Berzeg komutasında ''Karadeniz Kıyı Hattına'' yönelik operasyonlar başladı[1]

1898 - Émile Zola'ya, Alfred Dreyfus'u savunmak için L'Aurore gazetesinde Fransa Cumhurbaşkanına hitaben kaleme aldığı açık mektup J'accuse için iftira davası açıldı.

1900 - Britanyalı İşçi Partisi kuruldu.

1914 - Charlie Chaplin'in ilk filmi, "The Little Tramp" gösterime girdi.

1921 - T.C. Resmî Gazete çıkmaya başladı.

1929 - Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (Kızılay) günü ilk kez kutlandı.

1934 - Paris'te ayaklanmalar sürüyor; Fransa Başbakanı Édouard Daladier istifa etti.

1935 - Ünlü masa oyunu Monopoly'nin patenti alındı.

1941 - Britanyalılar, Bingazi'yi aldı.

1942 - Hırvat Naziler, Banja Luka'da aralarında 551 çocuğun da bulunduğu 2 bin 300 sivil Sırpı katlettiler.

1952 - Türkiye'de mevcut olan Oda ve Borsaların yetkilileri, bir araya gelerek teşkil ettikleri Genel Kurulla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuruldu.

1962 - ABD, Küba ile olan tüm ihracat ve ithalatını durdurdu.

1964 - The Beatles müzik grubu, New York'un JFK Havaalanına indi ve böylece ilk ABD turneleri başlamış oldu.

1968 - Ağrı'da sıcaklık eksi 48 dereceye düştü; çevredeki göl ve ırmaklar dondu.

1971 - İsviçre'de kadınlara seçme hakkı verildi.

1973 - TBMM'de kabul edilen bir yasa ile "Maraş" iline "kahramanlık" unvanı verildi; ilin adı "Kahramanmaraş" oldu.

1974 - Grenada, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1977 - SSCB, Soyuz 24 uydusunu fırlattı.

1979 - Her iki gezegenin keşfinden bu yana; Plüton, ilk kez Neptün'nün yörüngesinin içine girdi.

1984 - Amerikalı astronot Bruce McCandless, uzayda ilk kez serbest yürüyüş yaptı.

1986 - Haiti'de, 28 yıl süren aile yönetimi, Başkan Jean-Claude Duvalier'nin Karaipler'den kaçması ile son buldu.

1990 - Amasya'nın Merzifon ilçesi'ndeki Yeniçeltek Kömür İşletmesi'nde, grizu patlaması meydana geldi. 3 işçi öldü, 63 işçi toprak altında mahsur kaldı.

1990 - SSCB'nin dağılması: Sovyetler Birliği Komünist Partisi güç monopolünü devretmeye hazır olduğunu açıkladı.

1991 - Haiti'nin ilk seçilmiş Başkanı Jean-Bertrand Aristide, görevine başladı.

1992 - Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkeler arasında Avrupa Birliği'ni oluşturan Maastricht Antlaşması imzalandı.

1992 - Thomas Oaster tarafından Uluslararası Erkekler Günü ilk defa dile getirildi. Birleşmiş Milletler tarafından desteklendi.

1995 - Uzay mekiği Discovery, Rus uzay istasyonu Mir ile tarihi buluşmasını gerçekleştirdi.

1998 - Kış Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın Nagano kentinde başladı.

2006 - FIFA Disiplin Kurulu, Türkiye-İsviçre müsabakasında meydana gelen olumsuz olaylar sebebiyle, Türkiye millî futbol takımına 6 maç seyircisiz oynama ve para cezası verdi.

2007 - Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin uygulanmasına ilişkin antlaşma, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Hükûmetleri arasında Tiflis'te imzalandı.

2009 - Victoria'da çıkan orman yangını sonucu 173 kişi öldü ve bu yangın Avustralya tarihinin en büyük doğal afeti oldu.

2011 - Aden Körfezi açıklarındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'de kabul edildi.

2011 - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Güney Sudan'da Kuzeyden ayrılma konusunda yapılan referandumun sonuçlarını resmen kabul ettiğini duyurdu.

2012 - 23 gün önce Başyargıcı tutuklattığı için Hükûmet karşıtı protestolar nedeniyle Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Naşid istifa etti.

2013 - Zambiya'da gerçekleşen otobüs ve kamyon kazası nedeniyle en az 51 kişi öldü.

2014 - Afrika dışındaki en eski ayak izi İngiltere'de bulundu.[2]

2014 - Rusya, Soçi'de Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni gerçekleşti.

DOĞUMLAR

574 - Prens Shōtoku, Asuka Dönemi Japonya İmparatorluk Ailesi üyesi ve devlet adamı (ö. 622)

1102 - Matilda, İngiltere Krallığı kraliçesi (ö. 1167)

1478 - Thomas More, İngiliz yazar ve devlet adamı (ö. 1535)

1693 - Anna İvanovna, Rus çariçesi (ö. 1740)

1741 - Johann Heinrich Füssli, İsviçreli ressam (ö. 1825)

1804 - John Deere, Amerikalı sanayici (ö. 1886)

1812 - Charles Dickens, İngiliz yazar (ö. 1870)

1837 - James Murray, İngiliz sözlükbilimci ve filolog (ö. 1915)

1839 - Nicolaas Pierson, Hollanda ekonomist ve Liberal devlet adamı (ö. 1909)

1841 - Auguste Choisy, Fransız mühendis ve mimarlık tarihçisi (ö. 1909)

1842 - Alexandre Ribot, Fransız siyasetçi (ö. 1923)

1867 - Laura Ingalls Wilder, Amerikalı yazar (ö. 1957)

1870 - Alfred Adler, Avusturyalı psikiyatrist (ö. 1937)

1873 - Thomas Andrews, İrlandalı gemi mühendisi ve iş insanı (ö. 1912)

1875 - Lore Alford Rogers, Amerikalı bakteriyolog ve süt bilimcisi (ö. 1975)

1877 - Godfrey Harold Hardy, İngiliz matematikçi (ö. 1947)

1885 - Hugo Sperrle, Alman mareşal (ö. 1953)

1885 - Sinclair Lewis, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1951)

1887 - Eubie Blake, Amerikalı piyanist ve besteci (ö. 1983)

1889 - Josef Thorak, Alman heykeltıraş (ö. 1952)

1901 - Seyfettin Özege, Türk bibliyograf ve kitap koleksiyoncu (ö. 1981)

1904 - Arif Nihat Asya, Türk şair (ö. 1975)

1905 - Ulf von Euler, İsveçli fizyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1983)

1906 - Puyi, Çin İmparatoru (ö. 1967)

1907 - Cevdet Kudret, Türk yazar ve edebiyat tarihçisi (ö. 1992)

1913 - Ramón Mercader, İspanyol suikastçı (Lev Troçki'nin katili) (ö. 1978)

1919 - David Hafler, Amerikalı ses mühendisi (ö. 2003)

1927 - Juliette Gréco, Fransız şarkıcı ve oyuncu (ö. 2020)

1929 - Aysel Gürel, Türk söz yazarı ve oyuncu (ö. 2008)

1934 - Anestis Vlahos, Yunan aktör ve siyasetçi

1940 - Toshihide Maskawa, Japon Kuramsal fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2021)

1941 - Carlos Ferrero, Perulu siyasetçi (ö. 2025)

1946 - Héctor Babenco, Arjantin doğumlu Brezilyalı film yönetmeni, senarist ve yapımcı (ö. 2016)

1946 - Pete Postlethwaite, İngiliz aktör (ö. 2011)

1947 - Teoman Duralı, Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen. (ö. 2021)

1947 - Wayne Allwine, Amerikalı seslendirme sanatçısı (ö. 2009)

1954 - Dieter Bohlen, Alman müzisyen

1955 - Miguel Ferrer, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2017)

1962 - David Bryan, Amerikanlı müzisyen ve Bon Jovi grubunun klavyecisi

1962 - Eddie Izzard, Yemen asıllı İngiliz komedyen, oyuncu ve yapımcı

1962 - Garth Brooks, Amerikalı country müzik sanatçısı

1965 - Chris Rock, Amerikalı komedyen, oyuncu, yönetmen, televizyon ve film yapımcısı, senarist

1968 - Sully Erna, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist ve Godsmack grubunun üyesi

1968 - Yıldıray Şahinler, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1971 - Kerem Kupacı, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1972 - Essence Atkins, Amerikalı oyuncu

1974 - J Dilla, Amerikalı rapçi ve prodüktör (ö. 2006)

1974 - Steve Nash, Kanadalı basketbolcu ve Phoenix Suns basketbol takımı oyuncusu

1975 - Rémi Gaillard, Fransız komedyen ve aktör

1975 - Wes Borland, Amerikalı gitarist (Limp Bizkit grubu üyesi)

1976 - Amon Tobin, Brezilyalı DJ, prodüktör, senarist ve Two Fingers grubunun üyesi

1977 - Mariusz Pudzianowski, Polonyalı karışık dövüş sporcusu

1977 - Tsuneyasu Miyamoto, Japon futbolcu

1978 - Ashton Kutcher, Amerikalı oyuncu

1978 - Daniel van Buyten, Belçikalı futbolcu

1978 - Marina Kislova, Rus kısa mesafe koşucusu

1979 - Cerina Vincent, Amerikalı oyuncu

1979 - Tawakel Karman, Yemenli gazeteci, aktivist ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1982 - Mickaël Piétrus, Fransız basketbolcu

1983 - Christian Klien, Avusturyalı araba yarışçısı ve eski Formula 1 pilotu

1987 - Kerli Kõiv, Eston şarkıcı

1988 - Mübariz İbrahimov, Azeri asker (ö. 2010)

1989 - Nick Calathes, Yunan basketbolcu

1989 - Alexis Rolín, Uruguaylı futbolcu

1989 - Elia Viviani, İtalyan profesyonel bir bisikletçi

1990 - Gianluca Lapadula, İtalyan asıllı Perulu millî futbolcu

1990 - Dalilah Muhammad, Amerikalı atlet

1991 - Serkay Tütüncü, Türk oyuncu

1992 - Sergi Roberto, İspanyol futbolcudur

1992 - Ksenia Stolbova, Rus artistik buz pateni sporcusu

1993 - Diego Laxalt, Uruguaylı futbolcu

1996 - Pierre Gasly, Fransız Formula 1 pilotu

1997 - Nicolò Barella, İtalyan futbolcudur

1999 - Ömer Marmuş, Mısırlı millî futbolcu

ÖLÜMLER

1311 - Kutbeddin Şirazî, İranlı din ve astronomi bilgini (d. 1236)

1407 - Jakub Plichta, Leh Katolik rahip ve Vilnius'un ikinci piskoposu (d. ?)

1724 - Hanabusa Itchō, Japon ressam, kaligraf ve haiku şairi (d. 1652)

1799 - Qianlong, Çin'in Qing Hanedanı'nın altıncı imparatoru (d. 1711)

1823 - Ann Radcliffe, İngiliz yazar (d. 1764)

1837 - IV. Gustav Adolf, İsveç kralı (d. 1778)

1878 - IX. Pius, Katolik Kilisesi dini lideri (en uzun süre hüküm süren) (d. 1792)

1880 - Arthur Morin, Fransız fizikçi (d. 1795)

1881 - Henry B. Metcalfe, Amerikalı siyasetçi ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi (d. 1805)

1885 - İvasaki Yataro, Japon finansör ve Mitsubishi'nin kurucusu (d. 1835)

1894 - Adolphe Sax, Belçikalı mucit (d. 1814)

1918 - Louis Renault, Fransız hukukçu, eğitimci ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1843)

1929 - Karl Julius Beloch, Alman tarihçi (d. 1854)

1937 - Elihu Root, Amerikalı hukukçu ve devlet adamı (d. 1845)

1958 - Ahmet Nesimi Sayman, Osmanlı devlet adamı (İttihat ve Terakki'nin son Hariciye Nazırı) (d. 1876)

1960 - İgor Kurçatov, Rus fizikçi (d. 1903)

1979 - Josef Mengele, Alman Nazi doktor (d. 1911)

1979 - Pyotr Gluhov, Sovyet yazar (d. 1897)

1985 - Matt Monro, İngiliz şarkıcı (d. 1930)

1986 - Minoru Yamasaki, Amerikalı mimar (İkiz Kuleler) (d. 1912)

1999 - Hüseyin bin Tallal, Ürdün Kralı (d. 1935)

2001 - Anne Morrow Lindbergh, Amerikalı yazar ve havacı (d. 1906)

2004 - Necdet Seçkinöz, Türk bürokrat (d. 1927)

2006 - Dürrüşehvar Sultan, son Osmanlı halifesi Abdülmecid Efendi'nin kızı (d. 1914)

2008 - Sırrı Gültekin, Türk oyuncu, film yönetmeni ve senarist (d. 1924)

2010 - İlhan Arsel, Türk akademisyen, yazar, araştırmacı ve senatör (d. 1920)

2015 - Billy Casper, Amerikalı golfçü (d. 1931)

2015 - René Lavand, Arjantinli sihirbaz (d. 1928)

2015 - Marshall Rosenberg, Amerikalı psikolog (d. 1934)

2015 - Dean Smith, ABD'lü basketbol çalışıtırıcısı (d. 1931)

2016 - Juliette Benzoni, Fransız yazar ve romancı (d. 1920)

2016 - Roger Willemsen, Alman yazar ve televizyon sunucusu (d. 1955)

2017 - Svend Asmussen, Danimarkalı caz müzisyeni (d. 1916)

2017 - Richard Hatch, Amerikalı oyuncu, yazar ve yapımcıdır (d. 1945)

2017 - Tzvetan Todorov, Fransız-Bulgar filozof, tarihçi (d. 1939)

2018 - John Perry Barlow, Amerikalı şair ve deneme yazarı, sığır üreticisi (d. 1947)

2018 - Mickey Jones, Amerikalı baterist ve aktördür (d. 1941)

2018 - Jill Messick, Amerikalı film yapımcısı (d. 1967)

2018 - Nabi Şensoy, Türk diplomat (d. 1945)

2018 - Pat Torpey, Amerikalı hard rock şarkıcısı ve bateristi (d. 1953)

2018 - Catherine G. Wolf, Amerikan psikolog ve insan-bilgisayar etkileşimi uzmanı (d. 1947)

2019 - Albert Finney, 5 kez Oscar'a aday gösterilmiş, Emmy ödülü sahibi İngiliz oyuncu (d. 1936)

2019 - Yalçın Menteş, Türk tiyatro sanatçısı ve televizyon oyuncusu (d. 1960)

2019 - Jan Olszewski, Polonyalı muhafazakâr bir avukat ve politikacı (d. 1930)

2019 - Frank Robinson, Eski Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu ve menajeri (d. 1935)

2020 - Orson Bean, Amerikalı komedyen, yapımcı, yazar, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1928)

2020 - Hong Ling, Çinli genetikçi, profesör (d. 1966)

2020 - Nexhmije Pagarusha, Arnavutluklu şarkıcı (d. 1933)

2020 - Ann E. Todd, Amerikalı aktris ve kütüphaneci (d. 1931)

2020 - Li Wenliang, Çinli göz hekimi. Daha sonra pandemi haline gelen yeni nesil koronavirüsü dünyaya duyuran isimdir. (d. 1986)

2021 - Louise Elisabeth Coldenhoff, Endonezyalı asker (d. 1935)

2021 - Giuseppe Rotunno, ödüllü İtalyan görüntü yönetmeni (d. 1923)

2021 - Moufida Tlatli, Tunuslu film yönetmen, editör ve siyasetçi (d. 1947)

2022 - Margarita Lozano, İspanyol aktris (d. 1931)

2023 - Tonya Knight, Amerikalı vücut geliştirme sporcusu (d. 1966)

2023 - Friedel Lutz, eski Alman milli futbolcu (d. 1939)

2023 - Alfredo Rizzo, İtalyan orta mesafe koşucusu (d. 1933)

2023 - Eyüp Türkaslan, Türk futbolcu (d. 1994)

2023 - Yakup Taş, Türk siyasetçi (d. 1959)

2024 - Alfredo Castelli, İtalyan çizgi romancı ve edebiyat eleştirmeni (d. 1947)

2025 - Naâman, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1990)

2025 - Tony Roberts, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1939)

2025 - Bruce French, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1945)