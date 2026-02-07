Sabah Yazarı Mahmut Övür sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

Övür, ''İki yalan ve Özgür Özel'' başlıklı yazısında, Ekrem İmamoğlu- Enver Aysever arasında geçen el sıkışma polemiğini değerlendirdi. Övür, kendisinden sonra Aysever'in avukatıyla uğraştığını fakat ağzının payını aldığını belirterek, "Benden sonra Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’a da saldırdı ve kendi yalan zincirine yeni bir halka daha ekledi. Ee… avukat Dilbaz da susmadı ve zehir zemberek bir cevap verdi. Yazık, bir genel başkan bu seviyede siyaset yaparsa alacağı cevap da bu olur" ifadelerini kullandı.

Övür, Enver Aysever'in avukatı Mikail Dilbaz'ın açıklamasını paylaştı.

Dilbaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Avukat Mikayil Dilbaz: İKİ YALAN, TEK ALGI: ÖZGÜR ÖZEL’E CEVAP

Televizyon ekranlarında benim adımı kullanarak iki ayrı yalanı aynı anda dolaşıma sokuyorsun. Birincisi: “Rıza Akpolat’a gidip kurultayda gerçekleri açıkla, bu davadan akılan dedi” diyorsun.

Bu düpedüz iftiradır. Ben avukatım. Ne gücüm ne yetkim ne de ahlakım böyle bir şeye el verir. Rıza’yla böyle bir konuşma yaptığımı söyleyen de, bu yalanı servis eden de namussuzdur, şerefsizdir. Siz hırsızlık iddialarıyla boğuşa boğuşa her işi algı, iftira ve çarpıtmayla yürütmeye alışmışsınız.

Benim duruşum ise açık ve nettir: Attığım tweetler ortada. Bu konuda “Rıza Akpolat çıkıp açıklama yapmalıdır” diyen ilk kişi benim. Yani senin kurduğun senaryo daha baştan çökmüştür. İkinci yalanın, beni “yalancı” ilan etmendir. Terbiyesiz! Ben olayın tanığı değilim. Kimsenin adına tanıklık yapmadım. Müvekkilim adına hukuki ve siyasi bir değerlendirme yaptım.

Buradan “yalancı” sonucu çıkarıyorsan, kusura bakma, bu bir zeka sorunudur. Ve özellikle şunu ekliyorum: Sen yol arkadaşlarını arkadan hançerlemeye alıştığından, yalanla iftirayla koltuk sahibi olduğun için herkesi kendin gibi biliyorsun.

Yapma, yapma. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlık koltuğunda oturan bir kişiye bu dil, bu ahlak yakışmaz. Bitirirken bir Münir Özkul repliğini hatırlatayım: “Bak beyim; senin fabrikan var, yatın var, katın var… dokunma bize.”

'Sende olmayan bir şey var: Haysiyet ve şeref'

Övür yazısını tepki çekecek ifadelerle noktaladı: "Senin de medyan var, makam araban var, paran var, hırsızlık iddialarıyla anılan arkadaşların var. Ama bende olup sende olmayan bir şey var: haysiyet ve şeref. Bunu çok iyi bil"