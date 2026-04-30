Basketbol Avrupa Ligi play-off ilk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, sahasında İsrail ekibi Hapoel IBI Tel Aviv’i 86-82 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Movistar Arena’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. Real Madrid, devre arasına da 48-33’lük üstünlükle girdi.
HAPOEL’İN ÇABASI YETMEDİ
İkinci yarıda Hapoel IBI Tel Aviv farkı azaltmaya çalışsa da Real Madrid, üçüncü çeyreği 70-55 önde geçti ve mücadeleyi 86-82 kazandı.
CAMPPAZZO DAMGA VURDU
Real Madrid’de Facundo Campazzo 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Hapoel’de Antonio Blakeney’nin 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
SERİDE İKİNCİ MAÇ 1 MAYIS’TA
Real Madrid’in 1-0 öne geçtiği serinin ikinci karşılaşması, 1 Mayıs Cuma günü yine İspanya’da oynanacak.