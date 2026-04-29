Bahçeşehir Koleji’nin BKT EuroCup’taki yıldız oyuncusu Malachi Flynn’in, yaz transfer döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.

İtalyan gazeteci Andrea Calzoni’nin haberine göre Bahçeşehir Koleji, 27 yaşındaki oyun kurucuya yeni bir sözleşme teklifi sundu. Flynn’in bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Sezon içinde EuroLeague ekibi Olympiakos’un da ilgilendiği ancak Bahçeşehir’in oyuncuyu kadroda tutmayı tercih ettiği belirtildi. Yaz aylarında EuroLeague’den birçok kulübün oyuncu için yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

İlk Avrupa sezonunu geçiren Malachi Flynn, EuroCup’ta 21 maçta 17.7 sayı, 3.8 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalayarak dikkat çekti ve sezonun en iyi beşine seçildi.

Türk pasaportu da bulunan Flynn’in ilerleyen dönemde A Milli Basketbol Takımı’nda devşirme statüsünde forma giyebileceği daha önce TBF tarafından açıklanmıştı.