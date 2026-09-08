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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelirken mücadele öncesinde milli futbolcu Arda Güler için özel bir an yaşandı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla "Sezonun Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülüne layık görülen Arda Güler'e ödülü Santiago Bernabeu'da maç öncesi takdim edildi.

ÖDÜLÜNÜ LUIS FIGO'DAN ALDI

Milli yıldızın ödülünü dünya futbolunun efsane isimlerinden ve eski Real Madrid futbolcusu Luis Figo verdi.

Saha içerisinde gerçekleştirilen törende ödülünü alan Arda Güler'i Santiago Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarları ayakta alkışladı.

INTER MAÇINDA CEZALI

Arda Güler, ödülünü aldıktan sonra tribüne çıktı. Milli yıldız geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası devam ettiği için Inter karşısında forma giyemeyecek.