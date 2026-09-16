Kaynak: İHA

İspanya LaLiga’nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı. Hakem Jesus Gil Manzano’nun yönettiği mücadeleye milli futbolcu Arda Güler 11’de başlarken, 25. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Arda’nın kaleye gönderdiği top önce direğe ardından kaleci Dituro’nun eline çaprarak filelerle buluştu.

Bu golden 8 dakika sonra Real Madrid 2. golü buldu. Sağ kanatta Valverde’nin pasına hareketlenen Diomande, ceza sahasındaki Mbappe’ye yerden ortaladı, Fransız yıldız da tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken Mourinho 68. dakikada Arda Güler- Bellingham değişikliği yaptı. Ev sahibi 71. dakikada Osorio ile golü bularak skoru 2-1’e getirdi. Elche, oyun üstünlüğünü alırken 83’te Nino beraberlik golünü kaydetti. Bu golün ardından Madrid ekibinde forvetler Carlos Espi ve Endrick oyuna dahil oldu. 90+1. dakikada Bellingham’ın sol kanattan getirdiği topu Mbappe ceza sahasında Espi’ye çıkardı ve genç oyuncu da boş kaleye tamamlayarak Real Madrid’e galibiyeti getiren gole imza attı.

Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Mbappe, ligde 6 maçta 7. golüne ulaştı.

Arda Güler ise maçta kaldığı süre içerisinde gösterdiği performansla öne çıktı.

Sahadan 3-2 galip ayrılan Real Madrid, ligde 5. galibiyetini alarak puanını 15’e yükseltti. Elche’nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 2 puanla son sırada yer alıyor. Mourinho’nun öğrencileri 20 Eylül Pazar günü Madrid derbisine çıkacak.