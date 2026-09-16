Kaynak: İHA

Türkiye’nin önemli üretim şehirlerinden Mersin 321 kilometrelik kıyı şeridiyle turizmin yanı sıra balıkçılığa da hizmet ediyor. 15 Nisan’da kapanan avlanma sezonu Ege ve Karadeniz’de 1 Eylül itibarıyla , Akdeniz’de ise yeni sezon gece başladı. Mersin’deki 7 balıkçı barınağında yer alan yaklaşık 2 bin balıkçının bulunduğu 409 tekne de tüm hazırlıklar günler önce tamamlandı.

Tekne bakımlarından ağların tamiratlarına kadar çalışmayı tamamlayan balıkçılar bugün düzenlenen programla ’Vira Bismillah’ demek için denize açıldı. Erdemli Balıkçı Barınağında yapılan sezon açılış programına Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş, Tarım İl Müdürü Erdem Karadağ, balıkçılar ve aileleri katılırken, Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Daha sonra balıkçılar, telsizle uğurlandı. Erdemli Balıkçı Barınağı’nda olduğu gibi diğer barınaklardan da tekneler denize açıldı. Balıkçıları, protokol üyelerinin yanı sıra ailelerde de uğurlayarak bereketli kazançlar diledi.



"HER ZAMAN BALIKÇILARIN YANINDAYIZ"

Sezon açılışına katılan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Her yıl Eylül ayının 15’inde olduğu gibi bugün de ‘Vira Bismillah’ diyerek sezon açılışını yapıyoruz. Tabii Mersinimizin 321 kilometre sahil şeridi var, 2 binin üzerinde balıkçımız var. Biz de Erdemli Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde balıkçılarımıza 650 adet ekipman desteğinde bulunmuştuk. Erdemli Belediyesi olarak her zaman balıkçıların yanındayız. Bütün balıkçılarınıza bereketli bir sezon diliyorum. Tabi bütün vatandaşlarımıza da balık tüketirken Erdemli‘nin limonunu da tüketmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Akdeniz için su ürünleri av sezonunu açmış olduklarını belirten Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Güneş, "Balıkçılarımızın bu av sezonunda bereketli bir sezon yaşamaları hepimizin temennisidir. Ancak bunu yaparken de bakanlığımızın yine bu değerli balıkçılarımızla birlikte almış olduğumuz kararları sahada uygulamaları bizim yine en önemli talebimiz, isteğimizdir. Özellikle Akdeniz’in uluslararası sularında kurallara uymaları bizim için yine çok önem arz eden bir husustur" dedi.

Balıkçılardan Serdar Kurt ise, "İnşallah bu sene bol ve bereketli bir sezon geçer, en güzel balıkları biz yakalayacağız" derken kaptanlardan Levent Yelken, "Bugün sezon açılıyor. Vira bismillah deyip kısmetimizi arayacağız. Akdeniz’de önceliğimiz karides olmak üzere karides, barbun, istavrit, kolyoz, sardalya" diyerek düşüncelerini ifade etti.