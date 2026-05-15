Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

GÖZALTI SÜRELERİ UZATILDI

Gazeteci Emrullah Erdinç, gözaltına alınan ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağı, işlemlerinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecekleri öğrenildi.