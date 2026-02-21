Artan kuruyemiş ve hammadde maliyetleri Ramazan’ın simge tatlısı güllaçta fiyatları yukarı çekti. Geçen yıl 1250 liradan satılan fıstıklı güllaç bu yıl 1750 liraya yükselirken, üreticiler kaliteyi korumak için zamların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.



Güllaç, bu yıl yükselen üretim giderleri nedeniyle daha pahalı fiyat etiketleriyle tezgahlarda yerini aldı. Özellikle Antep fıstıklı çeşitlerdeki artış hem üreticileri hem de tüketicileri doğrudan etkiledi.

Geçen yıl kilogramı 1250 liradan satılan antep fıstıklı güllaç, bu Ramazan’da 1750 liradan satışa sunuluyor. Cevizli ve fındıklı güllaçların kilogram fiyatı ise yaklaşık 1400 lira seviyesinde bulunuyor.

FISTIK MALİYETLERİ FİYAT ARTIŞINDA ÖNEMLİ

NTV’nin haberine göre, zamların başlıca nedeni hammadde maliyetlerindeki yükseliş. Özellikle kuruyemiş fiyatlarındaki artış, tatlı üreticilerinin giderlerini önemli ölçüde artırdı.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, fiyat artışında en belirleyici unsurun fıstık maliyetleri olduğunu söyledi. Taşdemir, bir kilogram Antep fıstığının 2 bin 300-2 bin 400 lira aralığında olduğunu söyledi.

İŞTE EVDE YAPABİLECEĞİNİZ EN HESAPLI GÜLLAÇ TARİFİ

İşte ekonomik ve pratik bir güllaç tarifi (mümkün olduğunca az malzeme ve ucuz tutarak, 6–8 kişilik):

MALZEMELER:

10–12 adet güllaç yaprağı (paket fiyatları genelde uygun, küçük paket alabilirsiniz)

1,5 litre süt (en büyük etken maliyet süt, marketlerin en ucuz markasını tercih edin)

1,5–1,75 su bardağı toz şeker (daha az tatlı seviyorsanız 1,5 bardak yeter)

1 paket vanilya veya 1–2 yemek kaşığı gül suyu (gül suyu yoksa vanilya ile de çok güzel olur, hatta vanilyasız da olur)

1–1,5 su bardağı çekilmiş ceviz / fındık / hindistan cevizi (en ucuz olanı alın, az miktarda da yeter, hatta yarısını hindistan cevizi ile karıştırıp daha ekonomik yapabilirsiniz)

Üzeri için: Nar taneleri, toz antep fıstığı veya biraz hindistan cevizi

YAPILIŞI

Sütü ve şekeri bir tencerede orta ateşte ısıtın. Kaynamasına izin vermeyin, sadece şeker erisin ve süt ılık-sıcak olsun.

Ocaktan alınca vanilya veya gül suyunu ekleyin.

Geniş bir tepsi / borcam alın. Tabanına 2–3 kepçe kadar sütlü şerbet dökün (tamamen ıslansın diye).

Güllaç yaprağını şerbete batırıp hafifçe ıslatın (2–3 saniye yeter, fazla bekletmeyin).

Tepsiye yayın. Üzerine biraz daha şerbet gezdirin.

4–5 yaprak bu şekilde ıslatıp üst üste koyun → ortaya çekilmiş ceviz/fındık serpin (bolca değil, ince bir katman).

Kalan yaprakları da aynı şekilde ıslatarak üst üste dizmeye devam edin. En üste de şerbet gezdirin.

En az 3–4 saat (ideal olarak gece boyunca) buzdolabında dinlendirin. Süt tamamen çekilir ve yapraklar yumuşar.

Servis öncesi dilimleyin. Üzerine nar, biraz ceviz/fıstık veya hindistan cevizi serpin.